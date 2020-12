Furiosa lite tra Dayane Mello e Giulia Salemi | “Ti brucia perchè sono felice?” | l’assurda motivazione – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 29 dicembre 2020) Gli animi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip restano accesissimi anche il giorno successivo alla puntata. In particolare nella mattinata uno scambio di opinioni traè sfociato improvvisamente in una vera e propriain cui entrambe siaccusate a vicenda.: scontro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.