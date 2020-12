Francesco Oppini difende Zelletta e Natalia Paragoni: “Dayane Mello? Butta fango per forza!” (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il polverone bomba che ha sollevato Dayane Mello con le sue insinuazioni, Andrea Zelletta ha avuto un crollo emotivo. Fuori dal reality show, Francesco Oppini ha detto la sua in merito alla situazione spinosa che ha messo in evidenza un potenziale tradimento di Natalia Paragoni. Oppini difende Zelletta e Natalia: “Dayane? Butta fango per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il polverone bomba che ha sollevatocon le sue insinuazioni, Andreaha avuto un crollo emotivo. Fuori dal reality show,ha detto la sua in merito alla situazione spinosa che ha messo in evidenza un potenziale tradimento di: “per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

always_1325 : RT @_nightingal_: Io non oso immaginare quanto avrebbe sclerato Tommaso se nel suo gruppo ci fosse stato Francesco Oppini, sarebbe finita a… - carmeladascoli1 : RT @_nightingal_: Io non oso immaginare quanto avrebbe sclerato Tommaso se nel suo gruppo ci fosse stato Francesco Oppini, sarebbe finita a… - LilyLun85480517 : RT @_nightingal_: Io non oso immaginare quanto avrebbe sclerato Tommaso se nel suo gruppo ci fosse stato Francesco Oppini, sarebbe finita a… - prettyplume_ : RT @_nightingal_: Io non oso immaginare quanto avrebbe sclerato Tommaso se nel suo gruppo ci fosse stato Francesco Oppini, sarebbe finita a… - fookinglosah23 : RT @24McCartney: SE FRANCESCO OPPINI È DISPONIBILE PER ENTRARE NELLA CASA PER CAPODANNO ALFONSO LO FA ENTRARE E GLI ALTRI MUTI https://t.co… -