Elisabetta Gregoraci in lungo e con un fiocco enorme al GF Vip: quanto costa il suo look (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuovi outfit delle protagoniste. O ex protagoniste, come Elisabetta Gregoraci che non smette di attirare attenzioni anche se fuori dalla Casa. E infatti, puntuale come un orologio svizzero, nel corso della diretta è arrivato il suo momento di collegarsi coi vipponi in salone. Anche perché dopo la sua uscita di scena il suo "amico speciale" Pierpaolo Pretelli ha rafforzato l'intesa con Giulia Salemi, con cui si è scambiato baci e tenerezze ultimamente. E ha anche tolto la foto con Eli dalla camera da letto. "Pierpaolo hai tolto la nostra foto?", la domanda subito pronta di Elisabetta. "Siamo stati invasi con l'arrivo di Mario e Andrea e c'era poco spazio", ha risposto Pierpaolo per poi ringraziarla per il messaggio aereo firmato Greg. Peccato che come spiegato da suo fratello non era stata lei a ...

