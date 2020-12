AQUALUNAE BISTROT | menù di cena di Capodanno e pranzo del primo gennaio

(Di martedì 29 dicembre 2020)ti cucina per le feste La proposta dello Chef Emanuele Paoloni dedicata alladiin modalità delivery e take away31 Dicembre Tartare di salmone, spuma di avocado e sesamo Vellutata profumata Cuscinetti di pasta fresca con bufala, gambero rosso, polvere di crudo e jus di gambero Cannellone al baccala? e champagne Coda di rospo alla cacciatora con spuma di bagnacauda Morbido di passion fruit & mango Spuma di lenticchie di Castelluccio su cialda di zampone con pomodorino fresco leggermente piccante 69 euro a persona Wine Pairing Franciacorta Brut Cru Perdu Millesimato 2011 di Castello Bonomi: 49 euro a bottigliati cucina per le feste La proposta dello Chef Emanuele Paoloni dedicata al ...

