Rosina | secretata l' autopsia Tracce di soffocamento

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Redazione Per i familiari è una rapina, i cani non hanno mai abbaiato. E alla Vigilia nessuno ha preparato la cena Marito, figlia e nipote insistono per la rapina finita male. La loro Rosy sarebbe morta per un malore a causa dell'incursione in casa di un balordo che gli avrebbe portato via contanti per un migliaio di euro la sera del 24 dicembre, in una villetta di Montecassiano, in provincia di Macerata. Ma gli inquirenti che indagano sulla morte diCassetti, 78 anni, non sono affatto convinti della testimonianza dei familiari della donna, tanto da averli iscritti nel registro degli indagati: ipotesi di omicidio volontario per la figlia Arianna e di favoreggiamento per il marito Enrico Orazi e il nipote Enea. Accuse alle quali si è aggiunta ora anche quella di simulazione di reato. Un atto dovuto, per gli inquirenti, per consentire ai familiari ...