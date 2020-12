Prof di Firenze su Facebook: “Io non mi vaccino, non serve” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Polemiche per la presa di posizione di un Prof di Firenze su Facebook: “Io non mi vaccino, non serve e vi spiego perché”. Sta provocando molte polemiche un post pubblicato su Facebook e poi rimosso da parte di Filippo Festini, Professore universitario di infermieristica, che sottolinea la presunta poca efficacia del vaccino della Pfizer. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Polemiche per la presa di posizione di undisu: “Io non mi, none vi spiego perché”. Sta provocando molte polemiche un post pubblicato sue poi rimosso da parte di Filippo Festini,essore universitario di infermieristica, che sottolinea la presunta poca efficacia deldella Pfizer. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Firenze, il prof di infermieristica all'università: 'Io non mi vaccino' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Firenze, il prof di infermieristica all'università: 'Io non mi vaccino' - LuigiColline : RT @repubblica: Firenze, il prof di infermieristica all'università: 'Io non mi vaccino' - nona_onda : RT @repubblica: Firenze, il prof di infermieristica all'università: 'Io non mi vaccino' - ManueleCorradi : @repubblica e @Maumol già che ci siete potete anche riportare il pensiero di gino la stagnino e Peppino il ciabatta… -

Ultime Notizie dalla rete : Prof Firenze Firenze, il prof di infermieristica all'università: "Io non mi vaccino" La Repubblica Firenze.it Prof di Firenze su Facebook: “Io non mi vaccino, non serve”

Polemiche per la presa di posizione di un prof di Firenze su Facebook: "Io non mi vaccino, non serve e vi spiego perché".

Il prof di infermieristica all'università: "Io non mi vaccino"

Il professore universitario di infermieristica si schiera contro il vaccino. Filippo Festini è uno dei 10mila dipendenti della sanità toscana (su 54mila) che non hanno aderito alla campagna avviata da ...

Polemiche per la presa di posizione di un prof di Firenze su Facebook: "Io non mi vaccino, non serve e vi spiego perché".Il professore universitario di infermieristica si schiera contro il vaccino. Filippo Festini è uno dei 10mila dipendenti della sanità toscana (su 54mila) che non hanno aderito alla campagna avviata da ...