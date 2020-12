Premier League | oggi continua la 16ª giornata Il programma

(Di martedì 29 dicembre 2020) La sedicesimadiha preso il via ieri con due anticipi. La gara tra Everton e Manchester City è stata rinviata per l’emergenza Covid nella squadra di Guardiola. Trae domani le restanti sette gare. Lunedì 28 DicembreCrystal Palace-Leicester City 1-1 Chelsea-Aston Villa 1-1 Martedì 29 DicembreBrighton & Hove Albion-Arsenal ore 19.00 West Bromwich Albion-Leeds United ore 19.00 Southampton-West Ham United ore 19.00 Burnley-Sheffield United ore 19.00 Manchester United-Wolverhampton ore 21.00 Mercoledì 30 DicembreTottenham-Fulham ore 19.00 Newcastle United-Liverpool ore 21.00 Foto: LogoTwitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

