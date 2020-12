Pau Lopez, è nata la piccola Zoe: gli auguri della Roma (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fiocco rosa per Pau Lopez. Il portiere della Roma diventa papà per la terza volta. Dopo la nascita di Mia e Leo, mamma e papà Pau accolgono in famiglia la piccola Zoe. A dare il lieto annuncio è stato proprio il club giallorosso, che in un tweet ha scritto: “Benvenuta alla piccola Zoe! auguri alla mamma Andrea e al papà Pau Lopez da parte di tutta la famiglia giallorossa“. ? Benvenuta alla piccola Zoe! ? auguri alla mamma Andrea e al papà @pauLopez 13 da parte di tutta la famiglia giallorossa ???#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) December 28, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fiocco rosa per Pau. Il portierediventa papà per la terza volta. Dopo la nascita di Mia e Leo, mamma e papà Pau accolgono in famiglia laZoe. A dare il lieto annuncio è stato proprio il club giallorosso, che in un tweet ha scritto: “Benvenuta allaZoe!alla mamma Andrea e al papà Pauda parte di tutta la famiglia giallorossa“. ? Benvenuta allaZoe! ?alla mamma Andrea e al papà @pau13 da parte di tutta la famiglia giallorossa ???#AS— AS(@OfficialAS) December 28, 2020 SportFace.

