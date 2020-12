Origi all'Inter, ecco il vice Lukaku per Conte (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO - In attesa dell'incontro tra Marotta , Ausilio e Conte , in programma domani alla ripresa degli allenamenti, i dirigenti e il tecnico concordano che gli innesti necessari per rinforzare la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILANO - In attesa dell'incontro tra Marotta , Ausilio e, in programma domani alla ripresa degli allenamenti, i dirigenti e il tecnico concordano che gli innesti necessari per rinforzare la ...

sportli26181512 : Origi all'#Inter, ecco il vice Lukaku per Conte: L’attaccante del Liverpool già alternativa di Romelu nel Belgio, p… - MCalcioNews : Origi dimentica il Liverpool e sogna di ritrovare Lukaku all'Inter ? - LucienVangon : Firmino in questa situazione è inutile. Perché non Origi in mezzo all’area? - Dalla_SerieA : Fiorentina, un'altra punta per Prandelli - - sportli26181512 : Fiorentina, un'altra punta per Prandelli: Non basta il solo Vlahovic titolare. Occhi su Pavoletti e Caicedo, all'es… -