Omofobia interiorizzata: la difficoltà nell'essere sé stessi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Omofobia interiorizzata, l'insieme di quei sentimenti negativi, capaci di mettere in seria difficoltà un essere umano omosessuale. Quanto è complicato affidarsi a un percorso evolutivo interiore per la generazione di oggi, ed essere sé stessi? L'ansia, il disprezzo, l'avversione sono sentimenti che un omosessuale può arrivare a provare verso se stesso, complicando il percorso di

MoliPietro : Omofobia interiorizzata: la difficoltà nell’essere sé stessi - r4dwomyn : @jinguangyahoe ma ci potrebbe anche stare anche perché l’omofobia interiorizzata esiste ed è giusto che venga rappr… - jinguangyahoe : @r4dwomyn ma per una volta che seguono sta storyline ora non è che si cade in stereotipi???? capisco se fosse così… - r4dwomyn : @jinguangyahoe “non è omofobo, soffre di omofobia interiorizzata” ok e quindi? come se nell’industria bl non veniss… - blacksbarnes : @enfperalta Non sono d'accordo, utilizzare termini come omofobia a puro scopo di farsi due risate per me è sbagliat… -

Questo fenomeno è anche conosciuto come “omofobia interiorizzata”, espressione che indica il disgusto per se stessi da parte degli stessi omosessuali, proprio come nel caso di Szájer. Questo ...

