Neve, polemica dopo i disagi: è bufera tra Sala e Salvini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dicembre 2020 - Con la Neve, puntuale la polemica sulla Salatura delle strade che, sui social, coinvolge il sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino, in un post su Instagram, scrive: "El ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dicembre 2020 - Con la, puntuale lasullatura delle strade che, sui social, coinvolge il sindaco Giuseppe. Il primo cittadino, in un post su Instagram, scrive: "El ...

ohsoalexx : ma perché la gente deve fare polemica anche su quanta neve è caduta ma andate a fare i pupazzi di neve e non rompete i coglioni - JulesSinfin : Polemica per #SabrinaSalerno ; ma se la nevicata l'ha colta di sorpresa in pieno inverno e la neve è bagnata cosa p… - xmaslowsvojce : ci deve essere sempre polemica su qualsiasi cosa comunque, non si puo’ dire che ti piace la neve perche’ rompi cogl… - Lucyaglam : RT @IlBarone_Siculo: Rendiamoci conto che state a fare la polemica sulla #Neve!a Neve! Santo Dio!! Siete sicuri che siete venuti qui dentr… - petrarca70 : Mi aspetto che @matteosalvinimi, dopo aver portato generi alimentari ai bisognosi come protesta contro il governo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve polemica Neve a Genova: polemiche per la mancata salatura delle strade. Bucci: “Non si può fare se piove, sarebbe inutile” Il Secolo XIX Neve, polemica dopo i disagi: è bufera tra Sala e Salvini

Il sindaco ribatte anche ad un cittadino che sui social lamenta lo scarso spargimento di sale e invita tutti alla collaborazione ...

Neve a Milano, scintille tra Sala e Salvini

MILANO – Nella bufera di polemiche scaturite dalla nevicata abbondante che in mattinata ha creato qualche disagio a Milano, non potevano mancare le ‘scintille’ via social tra il milanese leader leghis ...

Il sindaco ribatte anche ad un cittadino che sui social lamenta lo scarso spargimento di sale e invita tutti alla collaborazione ...MILANO – Nella bufera di polemiche scaturite dalla nevicata abbondante che in mattinata ha creato qualche disagio a Milano, non potevano mancare le ‘scintille’ via social tra il milanese leader leghis ...