Mourinho recrimina | «Partite come questa vanno chiuse» – VIDEO

Josecommenta deluso la quarta partita consecutiva senza vittoria per il Tottenham, fermato sul pareggio dal Wolverhampton. Le sue parole. CHIUDERE LA PARTITA – «Ovvio che preoccupi aver subito l'ennesimo gol nei minuti finali. Ma preoccupa di più il fatto che non riusciamo a chiudere le. A Liverpool è stato il palo a negarci la vittoria, non è pesabile andare a Liverpool e costruire tante occasioni e segnare tre o quattro gol. Ma inpartita e contro il Crystal Palace ad esempio abbiamo sbloccato presto il risultato ma poi devi chiudere la partita. è abbastanza semplice da capire».