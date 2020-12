Maggioranza sull’orlo di una crisi di nervi: la “lista Conte” agita il Pd e terrorizza il M5S (Di lunedì 28 dicembre 2020) La crescita della sfiducia verso il governo è costante, ma la Maggioranza che sostiene Giuseppe Conte è terrorizzata all’idea che il premier possa farsi un partito tutto suo. Prova ne sia l’altolà intimato dal dem Andrea Romano a Goffredo Bettini che aveva ipotizzato un tridente Pd-M5S-lista Conte da far debuttare in caso di elezioni anticipate. «Hai calcolato bene quanti voti ci sottrarrebbe la lista del premier?», ha chiesto Romano con l’aria di chi già conosce la risposta. Il suo interrogativo è subito diventato virale e il progetto è stato accantonato. Anche perché a patirne ancora di più le conseguenze sarebbe soprattutto il M5S, da cui Conte proviene e di cui è espressione. Ma Conte a Vespa: «Non sono interessato» In questi due anni e mezzo di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) La crescita della sfiducia verso il governo è costante, ma lache sostiene Giuseppeta all’idea che il premier possa farsi un partito tutto suo. Prova ne sia l’altolà intimato dal dem Andrea Romano a Goffredo Bettini che aveva ipotizzato un tridente Pd-M5S-da far debuttare in caso di elezioni anticipate. «Hai calcolato bene quanti voti ci sottrarrebbe ladel premier?», ha chiesto Romano con l’aria di chi già conosce la risposta. Il suo interrogativo è subito diventato virale e il progetto è stato accantonato. Anche perché a patirne ancora di più le conseguenze sarebbe soprattutto il M5S, da cuiproviene e di cui è espressione. Maa Vespa: «Non sono interessato» In questi due anni e mezzo di ...

