LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: partenza abbassata per il forte vento (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A Semmering 12.45 Al comando c’è la slovacca Petra Vlhova, che precede l’azzurra Marta Bassino di 0?22, mentre è ottava Federica Brignone, staccata di 1?71. Saranno all’opera nella seconda manche anche Laura Pirovano, 28ma col pettorale 67, ed Elena Curtoni, 29ma, mentre non sono rientrate nelle migliori trenta Luisa Bertani, Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi e Lara Della Mea, infine Sofia Goggia è uscita. 12.40 Attenzione! A causa del forte vento la giuria ha deciso di abbassare la partenza della seconda manche del Gigante di Semmering all’altezza del primo intermedio. 12.35 Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino, orfano del Super-G maschile di ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A12.45 Al comando c’è la slovacca Petra Vlhova, che precede l’azzurra Marta Bassino di 0?22, mentre è ottava Federica Brignone, staccata di 1?71. Saranno all’opera nella seconda manche anche Laura Pirovano, 28ma col pettorale 67, ed Elena Curtoni, 29ma, mentre non sono rientrate nelle migliori trenta Luisa Bertani, Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi e Lara Della Mea, infine Sofia Goggia è uscita. 12.40 Attenzione! A causa della giuria ha deciso di abbassare ladella seconda manche deldiall’altezza del primo intermedio. 12.35 Il programma della Coppa del Mondo di sci, orfano del Super-G maschile di ...

