La lotteria degli scontrini slitta di un mese? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si fa sempre pi concreta l ipotesi di uno slittamento della lotteria degli scontrini , che sarebbe dovuta partire il primo gennaio. In base a quanto si apprende, la maggioranza sta valutando la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si fa sempre pi concreta l ipotesi di unomento della, che sarebbe dovuta partire il primo gennaio. In base a quanto si apprende, la maggioranza sta valutando la ...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, verso rinvio almeno all’1 febbraio. “Necessario per consentire l’aggiornamento dei regist… - HDblog : Lotteria degli scontrini rimandata, come minimo a febbraio 2021 - CiaoKarol : Palestre, piscine, cinema e teatri: non riapriranno neanche a gennaio! Presidente Conte muoviti! Mentre il Governo… - CiaoKarol : Presidente Conte muoviti! Mentre il Governo ‘gioca’ con la lotteria degli scontrini anche a gennaio attività tenute… - infoiteconomia : La lotteria degli scontrini slitta a febbraio: ancora troppi i registratori di cassa non aggiornati -