Dragaggio del Pripyat: rischio contaminazione nucleare averte AIEA

Le paure su Chernobyl riemergono quando inizia il Dragaggio del Pripyat. Il fiume che passa davanti al reattore nucleare di Chernobyl viene dragato per creare una rotta di navigazione interna. Quindi, potenzialmente farà riemergere i fanghi radioattivi contaminando l'acqua potabile di 8 milioni di persone. Gli scienziati avvertono di questo rischio dovuta al lavoro sul

Il dragaggio del Pripyat farà riemergere i fanghi radioattivi, questo contaminerà l'acqua potabile di 8 milioni di persone in Ucraina.

