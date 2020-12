Diletta Leotta, relax in Sicilia. Ma in stanza non è sola: c’è un nuovo amore per lei? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Diletta Leotta si sta regalando giorni di relax nella sua Sicilia. La giornalista però sembra non essere sola: nuovo amore in vista? La conduttrice sta attraversando un periodo lavorativo molto intenso e felice. Tra appuntamenti radiofonici e televisivi è spesso al centro dell’attenzione, senza contare le sue presenze sul web ed in particolare su Instagram L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 dicembre 2020)si sta regalando giorni dinella sua. La giornalista però sembra non esserein vista? La conduttrice sta attraversando un periodo lavorativo molto intenso e felice. Tra appuntamenti radiofonici e televisivi è spesso al centro dell’attenzione, senza contare le sue presenze sul web ed in particolare su Instagram L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Diletta Leotta sveglia i fan dal torpore invernale: “Vulcanica? Più che altro tettonica” - #Diletta #Leotta… - stormi1904 : RT @BPervinca: Diletta Leotta ha appena fatto il vaccino : tutto a posto. - Italia_Notizie : Fabrizio Pregliasco in ‘versione Peter Pan’: “Io in amore? Sono un po’ disordinato. Diletta Leotta l’ho conosciuta… - clikservernet : Fabrizio Pregliasco in ‘versione Peter Pan’: “Io in amore? Sono un po’ disordinato. Diletta Leotta l’ho conosciuta… - clikservernet : Fabrizio Pregliasco in ‘versione Peter Pan’: “Io in amore? Sono un po’ disordinato. Diletta Leotta l’ho conosciuta… -