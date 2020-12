Condannati ai ritardi | governi più previdenti | Rampini | le cifre che svelano il disastro italiano sui vaccini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Pessime notizie sulla campagna vaccinale in Italia arrivano da Federico, la firma di Repubblica e osservatore sempre lucido e neutrale. Già, perché forse il primo carico di "dosi simboliche" era un segno: 150mila alla Germania e meno di 10mila all'Italia. Un segno di ciò che sarà. E ciò che sarà,, lo spiega in breve, su Twitter, nello spazio concesso da un cinguettio. In questo caso più che sufficiente. "e divari persisteranno perché nella corsa aici sonopiù: Regno Unito e Canada hanno prenotato (pagando in anticipo le case produttrici) il triplo delle dosi necessarie alla loro popolazione; Germania e Francia 1,7 volte", conclude.non aggiunge lerelative all'ordine dell'Italia, ma il ...