Cina, blogger condannata a 4 anni di reclusione: raccontò l’inizio dell’epidemia di Covid da Wuhan (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cina: condannata a 4 anni la blogger che raccontò il Covid da Wuhan Zhang Zhan, la blogger che per prima raccontò lo scoppio dell’epidemia di Covid a Wuhan, in Cina, è stata condannata a 4 anni di carcere da un tribunale di Shanghai. A darne notizia è stato il legale della donna, accusata di aver divulgato “informazioni false” sulla riposta delle autorità alle fasi iniziali dell’epidemia di Covid. Secondo l’accusa, infatti, la blogger ha inviato “false informazioni attraverso testi, video e altri media attraverso WeChat, Twitter e YouTube” e ha accettato interviste da media stranieri, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)a 4lacheildaZhang Zhan, lache per primalo scoppiodi, in, è stataa 4di carcere da un tribunale di Shanghai. A darne notizia è stato il legale della donna, accusata di aver divulgato “informazioni false” sulla riposta delle autorità alle fasi inizialidi. Secondo l’accusa, infatti, laha inviato “false informazioni attraverso testi, video e altri media attraverso WeChat, Twitter e YouTube” e ha accettato interviste da media stranieri, ...

HuffPostItalia : Raccontò il Covid a Wuhan, condannata a 4 anni la blogger Zhang Zhan - fanpage : Un tribunale di Shanghai, in Cina, ha condannato a quattro anni di detenzione Zhang Zhan, la blogger che aveva diff… - RaiNews : Zhang è stata la prima ad avere un processo per aver coperto gli eventi di #Wuhan #ZhangZhan #Cina - mrtrs77 : RT @Marco_dreams: Il tribunale del popolo di Pudong, in Cina, ha condannato a 4 anni di carcere blogger Zhang Zhan. Arrestata a maggio perc… - VittorioCocive1 : RT @6000sardine: Il tribunale di #Shanghai accusa la 37enne, avvocata e giornalista, #Zhang Zhan di «aver diffuso maliziosamente informazio… -