Atti osceni a Bitonto: coppia si denuda in strada la mattina di Natale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sconcertante episodio la mattina di Natale a Bitonto, in Piazza Cavour. Una coppia composta da un uomo e una donna, si è denudata per le strade amoreggiando in atteggiamenti indecorosi. Nel giro di qualche minuto i passanti adulti hanno avuto la loro reazione, allertando anche le forze dell'ordine. Intervenuta polizia e 118 Ad intervenire sul posto prima i carabinieri, poi anche alcune volanti della Polizia e infine anche un'ambulanza del 118. L'uomo e la dona sono stati ricoverati per capire quale sia la loro condizione di salute mentale. Non sono mancate le divulgazioni anche esagerate sul web, che ancora una volta hanno messo in evidenza l'importanza di gestire al meglio le notizie di cronaca. Le parole del sindaco Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto ha così ...

