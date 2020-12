Atlantia: offerta Cdp insufficiente, 'due diligence' più lunga (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha esaminato l'offerta relativa all'intera partecipazione (88,06%) detenuta in Autostrade per l'Italia, pervenuta da CDP Equity, Blackstone Infrastructure ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Consiglio di amministrazione diha esaminato l'relativa all'intera partecipazione (88,06%) detenuta in Autostrade per l'Italia, pervenuta da CDP Equity, Blackstone Infrastructure ...

LorenzoOlivier : RT @fattoquotidiano: Cdp rivede al ribasso l’offerta per Autostrade e Atlantia la rifiuta ancora: “Inferiore alle attese”. Tutto rinviato a… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Cdp rivede al ribasso l’offerta per Autostrade e Atlantia la rifiuta ancora: “Inferiore alle attese”. Tutto rinviato a… - LupodiBrughiera : RT @RisatoNicola: #Atlantia: 'Esaminata nuova offerta di #Cdp per #Autostrade, è ancora insufficiente'. #revoca ?? - CorriereQ : Atlantia: offerta Cdp insufficiente, due diligence più lunga - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cdp rivede al ribasso l’offerta per Autostrade e Atlantia la rifiuta ancora: “Inferiore alle attese”. Tutto rinviato a… -