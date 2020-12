Anticorpi monoclonali cosa sono e a cosa servono: la differenza col vaccino Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) Su “Il Corriere della sera” un articolo sullo sviluppo degli Anticorpi monoclonali che porta la firma di Margherita De Bac, giornalista che dopo anni di cronaca da diverso tempo si occupa di sanità, bioetica e scienza. Il suo pezzo fa chiarezza su questa particolare cura: in cosa consiste? «Gli Anticorpi monoclonali sono molecole biologiche create in laboratorio, simili a quelle prodotte quando siamo infettati o vaccinati. E quindi in grado di riconoscere il virus, neutralizzarlo o bloccarne l’ingresso nelle nostre cellule e la diffusione», ha spiegato Giuseppe Novelli, genetista del policlinico di Tar Vergata di Roma. leggi anche l’articolo —> Vax Day, l’attesa è finita: è iniziata la campagna di vaccinazione anti Covid «Le cellule ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Su “Il Corriere della sera” un articolo sullo sviluppo degliche porta la firma di Margherita De Bac, giornalista che dopo anni di cronaca da diverso tempo si occupa di sanità, bioetica e scienza. Il suo pezzo fa chiarezza su questa particolare cura: inconsiste? «Glimolecole biologiche create in laboratorio, simili a quelle prodotte quando siamo infettati o vaccinati. E quindi in grado di riconoscere il virus, neutralizzarlo o bloccarne l’ingresso nelle nostre cellule e la diffusione», ha spiegato Giuseppe Novelli, genetista del policlinico di Tar Vergata di Roma. leggi anche l’articolo —> Vax Day, l’attesa è finita: è iniziata la campagna di vaccinazione anti«Le cellule ...

matteosalvinimi : ??Anticorpi monoclonali, prodotti in Italia ma da noi non utilizzabili. Paradossale e assurdo, saremmo potuti essere… - LegaSalvini : ++ ?????? URGENTE! COSA ASPETTA IL GOVERNO AD AUTORIZZARE L’USO DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI, EFFICACI CONTRO IL COVID,… - fattoquotidiano : Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 me… - isabellafed : RT @xblunotte: Covid, anticorpi monoclonali: da gennaio sperimentazione allo Spallanzani e a Verona - Unomattina : Arriva da Oxford la notizia dell’avvio di due studi sperimentali su un farmaco a base di anticorpi monoclonali in g… -