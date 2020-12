OPERA ON ICE 2020, CANALE 5/ Diretta streaming: Plushenko "miglior show del mondo" (Di domenica 27 dicembre 2020) OPERA on Ice 2020 in Diretta streaming su CANALE 5, oggi domenica 27 dicembre. Anticipazioni del programma con Carolina Kostner: "miglior show del mondo", lo definisce Plushenko Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020)on Iceinsu5, oggi domenica 27 dicembre. Anticipazioni del programma con Carolina Kostner: "del", lo definisce

Veronica150884 : Tradizione natalizia salva, anche se probabilmente sarà una replica: Mi è stato riferito che Opera on Ice ci sarà a… - ArtVoiceAcademy : RT @M_DiegoBasso: Opera on Ice 2020 - Special Edition 27 dicembre alle 16:30 Canale 5. Una magica emozione da #Verona #Marostica e #Roma #… - M_DiegoBasso : Opera on Ice 2020 - Special Edition 27 dicembre alle 16:30 Canale 5. Una magica emozione da #Verona #Marostica e… - beakiddo17 : RT @rtl1025: ?? Ci siamo fatti raccontare da due protagonisti di @operaonice come sarà questa edizione 2020 ? Un Best of, il migliore di s… - CinguettaTV : Oggi alle 16:40 su Canale5 torna OPERA ON ICE, lo spettacolo che porta il grande pattinaggio in tv. Quest'anno su r… -