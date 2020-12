Ninja Gaiden | Fatal Frame e molto altro | quali saranno i progetti di Koei Tecmo del 2021?

Leggi su eurogamer

(Di domenica 27 dicembre 2020)ha in programma uninteressante: questo è quanto apprendiamo dalle dichiarazioni rilasciate dagli sviluppatori nello speciale di fine anno di Famitsu. A quanto pare, la compagnia nipponica avrebbe diversi giochi in cantiere, sia appartenenti ad IP note, sia a novità inaspettate, senza contare l'arrivo di alcuni importanti anniversari che devono essere celebrati in qualche modo. Kenichi Ogasawara, produttore di Toukiden e dell'imminente Persona 5 Scramble sta lavorando ad un titolo Shibusawa Kou, in quanto la serie celebrerà a breve il suo 40esimo anniversario. Anche Keisuke Kikuchi, producer di Fairy Tail e Atelier Ryza, ci ha ricordato che ilricorrerà un anniversarioimportante: il 20esimo di, memorabile serie horror che non si ...