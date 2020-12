MOISÉS CAICEDO, IL CENTROCAMPISTA BOX TO BOX PRONTO PER LA PREMIER (Di domenica 27 dicembre 2020) Non sembrava crederci troppo nemmeno lui, MOISÉS CAICEDO, quando un paio di anni fa venne intervistato e gli fu chiesto di descriversi. Disse di essere un “volante cinco” e tra i suoi punti punti di forza, con grande umiltà, si limitò a indicare due cose: “mi muovo bene” e “incoraggio i compagni”. In quel modo di autorappresentarsi c’è molto della mistica del calcio sudamericano. Quel ruolo, il volante, prende il nome da un calciatore che seppe interpretarlo al meglio: Carlos Volante, un argentino che a fine anni 30 si trasferì al Flamengo e, con la maglia numero 5, si piazzò a giocare davanti alla difesa con grande profitto. Infatti, un anno dopo quell’intervista, CAICEDO aveva già debuttato in prima squadra, l’Independiente Del Valle, e gli addetti ai lavori avevano iniziato a chiamarlo “il Kante dell’Ecuador”. Con il passare del ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Non sembrava crederci troppo nemmeno lui,, quando un paio di anni fa venne intervistato e gli fu chiesto di descriversi. Disse di essere un “volante cinco” e tra i suoi punti punti di forza, con grande umiltà, si limitò a indicare due cose: “mi muovo bene” e “incoraggio i compagni”. In quel modo di autorappresentarsi c’è molto della mistica del calcio sudamericano. Quel ruolo, il volante, prende il nome da un calciatore che seppe interpretarlo al meglio: Carlos Volante, un argentino che a fine anni 30 si trasferì al Flamengo e, con la maglia numero 5, si piazzò a giocare davanti alla difesa con grande profitto. Infatti, un anno dopo quell’intervista,aveva già debuttato in prima squadra, l’Independiente Del Valle, e gli addetti ai lavori avevano iniziato a chiamarlo “il Kante dell’Ecuador”. Con il passare del ...

Slg_29 : Seguire il #BoxingDay solamente per guardare chi perderà il posto nel Manchester United quando arriverà Moisés Caic… - zazoomblog : Il retroscena: Moisés Caicedo dai no italiani alla svolta Manchester United - #retroscena: #Moisés #Caicedo - clikservernet : Il retroscena: Moisés Caicedo, dai no italiani alla svolta Manchester United - Noovyis : (Il retroscena: Moisés Caicedo, dai no italiani alla svolta Manchester United) Playhitmusic - - CapitanBergomi : @erraioo @p4tinhoo Adesso bruciano pure quello dell'atalanta e moises caicedo che -