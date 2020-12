Lui? Babbo Natale infetto in una Rsa, una strage sconvolgente: ecco il numero di anziani morti (Di domenica 27 dicembre 2020) Della drammatica e grottesca vicenda che aveva colpito la città di Mol, in Belgio, ve ne avevamo già dato conto qualche giorno fa. Un uomo, travestito da Babbo Natale, ha fatto visita in una Rsa per sollevare il morale degli ospiti dell'ospizio. Peccato che "Babbo Natale", un terapista che già aveva incontrato i residenti in occasioni precedenti, avesse il coronavirus. Ma non lo sapeva. Risultato? Il Covid-19 ha infettato ben 121 residenti e 36 membri del personale della struttura. L'aggiornamento, tragico, è relativo al numero delle vittime: dopo il contagio, sono in totale 18, le ultime 5 delle quali sono spirate la vigilia o il giorno di Natale. Il sito belga VRT ha anche mostrato le immagini della visita del Babbo Natale-untore, che si vede in posa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Della drammatica e grottesca vicenda che aveva colpito la città di Mol, in Belgio, ve ne avevamo già dato conto qualche giorno fa. Un uomo, travestito da, ha fatto visita in una Rsa per sollevare il morale degli ospiti dell'ospizio. Peccato che "", un terapista che già aveva incontrato i residenti in occasioni precedenti, avesse il coronavirus. Ma non lo sapeva. Risultato? Il Covid-19 ha infettato ben 121 residenti e 36 membri del personale della struttura. L'aggiornamento, tragico, è relativo aldelle vittime: dopo il contagio, sono in totale 18, le ultime 5 delle quali sono spirate la vigilia o il giorno di. Il sito belga VRT ha anche mostrato le immagini della visita del-untore, che si vede in posa ...

