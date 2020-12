Lewandowski: «Stagione meravigliosa e perfetta. Siamo al top» (Di domenica 27 dicembre 2020) Robert Lewandowski ha parlato ai Globe Soccer Awards 2020 Roberto Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai Globe Soccer Awards che si stanno svolgendo a Dubai. 2020 – «Questa Stagione è stata meravigliosa per noi, abbiamo perso solo una partita. Chiaramente c’è bisogno di un’ottima squadra per vincere tutti questi titoli e segnare tutti questi gol. Quest’anno è andato tutto alla perfezione, io ho avuto bisogno di 3-4 partite per abituarmi a giocare senza tifosi. Non è per nulla facile come ha detto Cristiano. Spero che la prossima Stagione torni tutto alla normalità». MOMENTO – «Tutte le squadre vogliono batterci, quando sei al vertice sai che rimanerci è più difficile. Siamo pronti ad affrontare tutti. Siamo concentrati sulle partite, dobbiamo farci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Robertha parlato ai Globe Soccer Awards 2020 Roberto, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai Globe Soccer Awards che si stanno svolgendo a Dubai. 2020 – «Questaè stataper noi, abbiamo perso solo una partita. Chiaramente c’è bisogno di un’ottima squadra per vincere tutti questi titoli e segnare tutti questi gol. Quest’anno è andato tutto alla perfezione, io ho avuto bisogno di 3-4 partite per abituarmi a giocare senza tifosi. Non è per nulla facile come ha detto Cristiano. Spero che la prossimatorni tutto alla normalità». MOMENTO – «Tutte le squadre vogliono batterci, quando sei al vertice sai che rimanerci è più difficile.pronti ad affrontare tutti.concentrati sulle partite, dobbiamo farci ...

