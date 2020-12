Inter, non solo Nainggolan: il punto sui giocatori in uscita (Di domenica 27 dicembre 2020) Radja Nainggolan è sempre più fuori dai piani tecnici dell’Inter. Non è però l’unico giocatore in uscita, la situazione Radja Nainggolan è sempre più fuori dai piani tecnici dell’Inter, Il belga, come conferma Gazzetta dello Sport, peserà per a bilancio per 5 milioni lordi nei prossimi sei mesi e per questo motivo i nerazzurri sono disposti a prendere in considerazione offerte per lui. Al momento le squadre che si sono fatte avanti, timidamente, sono Fiorentina, Sassuolo e, soprattutto, Cagliari. Nainggolan, ad ogni modo, non è l’unico giocatore in uscita. I nerazzurri, infatti, sono pronti a cedere anche Matias Vecino e Ivan Perisic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Radjaè sempre più fuori dai piani tecnici dell’. Non è però l’unico giocatore in, la situazione Radjaè sempre più fuori dai piani tecnici dell’, Il belga, come conferma Gazzetta dello Sport, peserà per a bilancio per 5 milioni lordi nei prossimi sei mesi e per questo motivo i nerazzurri sono disposti a prendere in considerazione offerte per lui. Al momento le squadre che si sono fatte avanti, timidamente, sono Fiorentina, Sassuolo e, soprattutto, Cagliari., ad ogni modo, non è l’unico giocatore in. I nerazzurri, infatti, sono pronti a cedere anche Matias Vecino e Ivan Perisic. Leggi su Calcionews24.com

