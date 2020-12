Gravissimo lutto per Paolo Perego: la notizia arrivata poco fa. La conduttrice distrutta dal dolore (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo aver annunciato di aver sconfitto il coronavirus Paola Perego non ha avuto tempo di gioire. È di queste ore, infatti, la notizia della morte dell’adorato padre, Pietro. L’uomo aveva 90 anni e proprio sulle sue condizioni la presentatrice aveva espresso tutta la sua preoccupazione. A dare la brutta notizia è stata l’agenzia di management per artisti Arcobalenotre, diretta da Luciano Presta, marito e manager di Paola. “Arcobalenotre – si legge nella nota – è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro”. La conduttrice, al momento, non ha ancora pubblicato alcun messaggio, chiusa con ogni probabilità nel suo dolore. Nella conferenza stampa di qualche giorno fa de Il Filo Rosso, programma con il quale Paola era tornata in tv dopo una pausa, la stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo aver annunciato di aver sconfitto il coronavirus Paolanon ha avuto tempo di gioire. È di queste ore, infatti, ladella morte dell’adorato padre, Pietro. L’uomo aveva 90 anni e proprio sulle sue condizioni la presentatrice aveva espresso tutta la sua preoccupazione. A dare la bruttaè stata l’agenzia di management per artisti Arcobalenotre, diretta da Luciano Presta, marito e manager di Paola. “Arcobalenotre – si legge nella nota – è vicina a Paolaper la scomparsa del suo adorato papà Pietro”. La, al momento, non ha ancora pubblicato alcun messaggio, chiusa con ogni probabilità nel suo. Nella conferenza stampa di qualche giorno fa de Il Filo Rosso, programma con il quale Paola era tornata in tv dopo una pausa, la stessa ...

