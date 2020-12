Globe Soccer Awards 2020 | Guardiola eletto miglior allenatore del secolo

(Di domenica 27 dicembre 2020) Pepha conquistato il premio didelai, la cui cerimonia è in corso di svolgimento ora a Dubai. L’del Manchester City ha avuta la meglio sugli gli altri tre nominati, Alex Ferguson, Zinedine Zidane e José Mourinho. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GLOBE SOCCER AWARDS – Si sono appena conclusi i Globe Soccer Awards a Dubai. Di seguito, le premiazioni e i rispettivi vincitori: Allenatore dell’anno – Flick (Bayern Monaco) Allenatore del secolo – P ...(ANSA) – ROMA, 27 DIC – L’allenatore del Bayern Monaco Hans Dieter Flick è stato designato tecnico dell’anno ai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione è in corso in Dubai. Flick, che all ...