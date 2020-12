Zona rossa: quante persone sono state controllate e multate a Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Controlli e multe anche a Natale . Li aveva promessi la ministra Lamorgese, in un'intervista al nostro giornale, e così è stato. Nell' IItalia in Zona rossa il 25 dicembre , sono state 55.486 le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Controlli e multe anche a. Li aveva promessi la ministra Lamorgese, in un'intervista al nostro giornale, e così è stato. Nell' IItalia inil 25 dicembre ,55.486 le ...

massimcoppola : Ho come l'impressione che il Governo dovrebbe rendere il vaccino obbligatorio. Avete voglia di portare la mascherin… - Pinucciosono : zona rossa, max due persone... coprifuoco alle 22... c'è la crisi e mancano i soldi... e sparate botti manco fosse la guerra nel Golfo. - FratellidItalia : ? Chiudono gli italiani in casa per le feste, ma continuano a tenere ben spalancati i porti all’immigrazione clande… - montagna02 : RT @FalzoniGisella: CONTE APRE AD UN LOCKDOWN A GENNAIO. POSSIBILE TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA. VUOLE DISTRUGGERE OGNI NOSTRA ATTIVITÀ bast… - namelessn4na : RT @scrivodizain: comunque zona rossa qua zona rossa di la io sto vedendo storie di gente con amici e parenti e l’unica a casa senza nessun… -