Tragedia a Natale, uomo uccide i suoi figli di 3 e 1 anno (Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle Filippine, un uomo ha ucciso i suoi figli di 3 e 1 anno, poi ha cercato di togliersi la vita, non riuscendoci. La moglie invece si era suicidata la Vigilia di Natale Una famiglia distrutta proprio nel giorno di Natale. Un giorno di festa trasformato in un Natale di sangue nelle Filippine. Un uomo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle Filippine, unha ucciso idi 3 e 1, poi ha cercato di togliersi la vita, non riuscendoci. La moglie invece si era suicidata la Vigilia diUna famiglia distrutta proprio nel giorno di. Un giorno di festa trasformato in undi sangue nelle Filippine. UnL'articolo proviene da YesLife.it.

infoitinterno : Imperia: tragedia la notte di Natale, 35enne trovato morto in spiaggia alla Galeazza - MaximTheatino : @matteosalvinimi Ecco la tragedia comune di tanti papà di cui nessuno parla - Andrea59749012 : RT @ultimenotizie: Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è stata trovata senza vita nella villetta in cui abitava a #Montecassiano. La tra… - CettaFerrara : @eadaimon Concordo . E anche fosse dove sta la tragedia ? Io ho fatto un Natale da sola dopo la separazione non vo… - QuintilioC : @AnnaRDelorenzo Auguriiiiiiii! Natele Festa cattolica non del consumismo! Questo anno nella tragedia respiriamo ari… -