Termopolio Pompei | cosa è e significato

_MiBACT : A #Pompei scoperta straordinaria, riaffiora intatto il Termopolio della Regio V. Dai lapilli riemerge l’antica mens… - _MiBACT : #Pompei, @dariofrance: «Scoperta straordinaria, riaffiora intatto il Termopolio della Regio V». Dai lapilli riemerg… - Corriere : Pompei, ritrovato un Termopolio intatto: era il nostro banco da «street food» - sbadituf : RT @SkyTG24: A #Pompei, dove gli scavi non si sono mai fermati neppure nei giorni del lockdown, torna alla luce quasi intatto un #Thermopol… - taxusrock : RT @FarodiRoma: Pompei. La straordinaria scoperta di un Termopolio (antenato delle rosticcerie) perfettamente conservato, con in pentola lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Termopolio Pompei

Un piano di cottura dell’epoca romana in un luogo aperto al pubblico, perfettamente conservato con l’immagine di una ninfa marina a cavallo e animali con colori talmente accesi da sembrare tridimensio ...Così il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha commentato le nuove scoperte della Regio V negli scavi di Pompei. L’impianto commerciale dove è ...