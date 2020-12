Salto con gli sci, Quattro Trampolini 2020: Giovanni Bresadola presente in tutte e quattro le tappe, Alex Insam solo in due (Di sabato 26 dicembre 2020) Si apre lunedì, in quel di Oberstdorf, con le qualifiche sull’HS137, l’edizione numero 69 della Tournée dei quattro Trampolini. È ovviamente l’appuntamento più importante della stagione per il Salto con gli sci. Al via l’Italia schiererà nelle prime due tappe un solo atleta: si tratta di Giovanni Bresadola, che ha destato un’eccellente impressione nelle ultime uscite, con una condizione più che discreta e possibilità di riuscire a crescere ancora. L’azzurro sarà presente in tutta la manifestazione. Per le tappe di Innsbruck e Bischosfshofen, in terra austriaca, al via anche Alex Insam. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Si apre lunedì, in quel di Oberstdorf, con le qualifiche sull’HS137, l’edizione numero 69 della Tournée dei. È ovviamente l’appuntamento più importante della stagione per ilcon gli sci. Al via l’Italia schiererà nelle prime dueunatleta: si tratta di, che ha destato un’eccellente impressione nelle ultime uscite, con una condizione più che discreta e possibilità di riuscire a crescere ancora. L’azzurro saràin tutta la manifestazione. Per ledi Innsbruck e Bischosfshofen, in terra austriaca, al via anche. Foto: Lapresse

