Penne al Whisky | un primo piatto gustoso ma veloce da preparare!

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ingredienti (per 3 persone)300 grammi dirigate - 100 grammi pancetta dolce - 200 ml passata di pomodoro - 50 ml- 80 ml panna da cucina - 1 cipolla - 1 peperoncino - Prezzemolo - Sale - 20 ml olio extra vergine di olivaProcedimentoLavate e tritate il prezzemolo, mettetelo da parte. Tritate la cipolla e mettetela in una padella antiaderente. Aggiungete l’olio extra vergine di oliva, peperoncino e la pancetta. Lasciate rosolare per qualche minuto. Aggiungete poi ile lasciate sfumare. Unite anche la passata di pomodoro, regolate di sale e lasciate cuocere il sugo per 15 minuti. A cottura aggiungete la panna e amalgamate. Lessate lein acqua bollente salata. A cottura scolatele e fatele saltare nella padella con il sugo al. Aggiungete il prezzemolo tritato, mescolate ...