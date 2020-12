«Mia madre non è una clochard, ma è stata lo stesso fotografata con Salvini» (Di sabato 26 dicembre 2020) L’iniziativa di Matteo Salvini di andare a donare pacchi regalo ai clochard nel giorno di Natale – lo stesso leader della Lega aveva annunciato che avrebbe violato la zona rossa per andare ad aiutare i bisognosi – ha bisogno di un chiarimento molto rapido, perché quello che viene denunciato in rete – in primo luogo dai diretti interessati e poi dalla Rete Italiana Antifascista – è davvero molto grave. Sul profilo Facebook di Matteo Salvini, infatti, sono comparse delle fotografie della sua giornata con i clochard, accompagnato dalla madrina dei City Angels Daniela Javarone. In una, il leader della Lega viene ritratto insieme a una donna di 77 anni. Da quando la madre di Michele Tibello della rete italiana antifascista Milano è una clochard? Il club di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 dicembre 2020) L’iniziativa di Matteodi andare a donare pacchi regalo ainel giorno di Natale – loleader della Lega aveva annunciato che avrebbe violato la zona rossa per andare ad aiutare i bisognosi – ha bisogno di un chiarimento molto rapido, perché quello che viene denunciato in rete – in primo luogo dai diretti interessati e poi dalla Rete Italiana Antifascista – è davvero molto grave. Sul profilo Facebook di Matteo, infatti, sono comparse delle fotografie della sua giornata con i, accompagnato dalla madrina dei City Angels Daniela Javarone. In una, il leader della Lega viene ritratto insieme a una donna di 77 anni. Da quando ladi Michele Tibello della rete italiana antifascista Milano è una? Il club di ...

riotta : Auguri a Donna Franca Pilla Ciampi, magnetica First Lady del caro presidente Azeglio Ciampi, che compie 100 anni. L… - ziacoca : @olli_gu Lo faccio anch’io. Per ora ho imparato a scriverlo, l’altro termine. Ma “Live” resta FidanzatoH. Lui è c… - VonInWonderland : Ore 8:40: mia madre sta ricominciando. Non se ne uscirà più ???? - Kleinwald3 : @Claudio38748087 25 aprile, mia madre. Neanche una carezza, un saluto. Condoglianze Claudio ?? - Gb13Giovanna : RT @GarauSilvana: 'Morisi ha fatto una foto del suo capitano con mia madre nel nostro cortile mentre gli donava un regalo offerto da altri.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia madre Mia madre, la recensione della graphic novel | Fumetti - BadTaste.it BadTaste.it Fumetti 1.2 Easy 69cv GPL S&S 5°Posto Km0 AUTO NUOVA

Leggi la prova di Simo_85 Fiat Panda 1.2 Emotion L’auto in questione, una Fiat Nuova Panda 1.2 Emotion, appartiene a mia madre... Leggi la prova di NewtonMetro Fiat Panda 1.4 16V 100 HP Volevo un' ...

1.2 Lounge GPL 69cv 5°Posto Cerchi Lega Km0

Leggi la prova di Simo_85 Fiat Panda 1.2 Emotion L’auto in questione, una Fiat Nuova Panda 1.2 Emotion, appartiene a mia madre... Leggi la prova di NewtonMetro Fiat Panda 1.4 16V 100 HP Volevo un' ...

Leggi la prova di Simo_85 Fiat Panda 1.2 Emotion L’auto in questione, una Fiat Nuova Panda 1.2 Emotion, appartiene a mia madre... Leggi la prova di NewtonMetro Fiat Panda 1.4 16V 100 HP Volevo un' ...Leggi la prova di Simo_85 Fiat Panda 1.2 Emotion L’auto in questione, una Fiat Nuova Panda 1.2 Emotion, appartiene a mia madre... Leggi la prova di NewtonMetro Fiat Panda 1.4 16V 100 HP Volevo un' ...