L’eredità di Flavio Insinna: Gaffe in diretta sulla domanda ed il web insorge! (Di sabato 26 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata andata in onda ieri, del programma L’eredità, dove il web è insorto per l’errore. Il programma pre serale, condotto dal super amato Flavio Insinna è molto amato e seguito, e stiamo parlando, ovviamente, deL’eredità. Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri per un errore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata andata in onda ieri, del programma, dove il web è insorto per l’errore. Il programma pre serale, condotto dal super amatoè molto amato e seguito, e stiamo parlando, ovviamente, de. Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri per un errore L'articolo proviene da Leggilo.org.

meteosergio1 : Pochi gg fà ho segnalato con un tweet il #tg3 per aver detto durante un sevizio sugli italiani bloccati in UK 'hann… - silviaarmstrong : Il 2020 è quello strano anno in cui vedi Carlo Conti condurre affari tuoi e Flavio insinna condurre l'eredità - Antonio09105181 : #leredità Anche stasera ci rallegriamo con Flavio e l'Eredità ...A tra poco #ereditieri ?? - nicola_vecchio : RT @ilgiornale: Gaffe storica di Flavio Insinna a L'Eredità: sbaglia di 8 anni sulla morte di Camillo Benso conte di Cavour e il web non lo… - Italia_Notizie : Clamorosa gaffe di Insinna a L'Eredità: 'Ignoranti' -

Ultime Notizie dalla rete : L’eredità Flavio Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog