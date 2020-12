In fiamme villa fratello di Luca Cordero Montezemolo (Di sabato 26 dicembre 2020) Torino, 26 dic. (Adnkronos) - Un incendio ha distrutto ieri sera, intorno alle 20,30, la villa di Marco Cordero Montezemolo in strada San Martino, a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. A causare le fiamme nell'abitazione del notaio 71enne, fratello del più noto Luca, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria, sarebbe stato un corto circuito partito dalle luminarie natalizie. Esclusa, comunque, dai carabinieri impegnati nelle indagini, l'ipotesi dolosa. All'interno della villa si trovavano i suoceri che sono rimasti illesi. Sul posto, oltre ai militari della locale stazione e della sezione radiomobile, le squadre dei vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'immobile, dichiarando ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Torino, 26 dic. (Adnkronos) - Un incendio ha distrutto ieri sera, intorno alle 20,30, ladi Marcoin strada San Martino, a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. A causare lenell'abitazione del notaio 71enne,del più noto, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria, sarebbe stato un corto circuito partito dalle luminarie natalizie. Esclusa, comunque, dai carabinieri impegnati nelle indagini, l'ipotesi dolosa. All'interno dellasi trovavano i suoceri che sono rimasti illesi. Sul posto, oltre ai militari della locale stazione e della sezione radiomobile, le squadre dei vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano che hanno domato lee messo in sicurezza l'immobile, dichiarando ...

Corriere : La villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle lumina... - occhio_notizie : Le fiamme erano ben visibili anche da lontano e per domarle sono arrivati mezzi dei #VigilidelFuoco hanno lavorato… - TorinoNews24 : Torino - Va a fuoco la villa di Cordero di Montezemolo: fiamme dalle luci di Natale... - cjmimun : RT @ilmessaggeroit: Torino, incendio nella villa della famiglia Cordero di Montezemolo: le fiamme scatenate dalle luminarie di Natale http… - talullabellefle : RT @Corriere: La villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle lumina... -