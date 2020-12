Foggia | auto si ribalta sulla Ss 16 | feriti 2 ragazzi | trasportati in codice rosso

(Di sabato 26 dicembre 2020)- Sono statid'urgenza in ospedale ini dueche, questa sera intorno alle ore 18.30, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradaleSS16 a pochi ...

Ferita una donna di 47 anni, raggiunta da colpi d’arma da fuoco probabilmente esplosi da un’auto in corsa. La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. I ...FOGGIA - Sono stati trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso i due ragazzi che, questa sera intorno alle ore 18.30, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale sulla SS16 a pochi ch ...