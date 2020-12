CONI, Malagò sugli stadi: “Difficoltà delle società sotto gli occhi di tutti, serve una svolta. In altre parti del mondo…” (Di domenica 27 dicembre 2020) La situazione degli stadi italiani.Il presidente del CONI Giovanni Malagò, durante un'intervista rilasciata su"Radio Rai 1", ha parlato anche di calcio e dell'anno 2020 che sta per volgere al termine.FIGC, Gravina a 360°: “Riapertura stadi? Ho le idee chiare. Tutto sul futuro di Mancini e Juve-Napoli”Queste le dichiarazioni del numero uno dello sport tricolore.RAPPORTO CALCIO-CONI - "Il rapporto è ottimo, lo dico con tanta onestà. Loro hanno i loro bei problemi e io ho i miei. Molti sono simili ma mi si deve dare atto di aver partecipato a più o meno tutte le Assemblee elettive. Penso sia interesse nostro e delle federazioni mantenere totale vicinanza".Serie A, Spadafora smorza l’entusiasmo: “Riapertura stadi lontana, stiamo studiando il giusto piano”SITUAZIONE ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) La situazione degliitaliani.Il presidente delGiovanni, durante un'intervista rilasciata su"Radio Rai 1", ha parlato anche di calcio e dell'anno 2020 che sta per volgere al termine.FIGC, Gravina a 360°: “Riapertura? Ho le idee chiare. Tutto sul futuro di Mancini e Juve-Napoli”Queste le dichiarazioni del numero uno dello sport tricolore.RAPPORTO CALCIO-- "Il rapporto è ottimo, lo dico con tanta onestà. Loro hanno i loro bei problemi e io ho i miei. Molti sono simili ma mi si deve dare atto di aver partecipato a più o meno tutte le Assemblee elettive. Penso sia interesse nostro efederazioni mantenere totale vicinanza".Serie A, Spadafora smorza l’entusiasmo: “Riaperturalontana, stiamo studiando il giusto piano”SITUAZIONE ...

