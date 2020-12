Chi è Lorena Forteza | vita privata e carriera | tutto sulla famosa attrice

Leggi su urbanpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Questa sera, 26 Dicembre 2020, su Italia 1 andrà in onda Il ciclone, film del 1996 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. La pellicola, record di incassi, racconta la storia di una compagnia di ballerine spagnole di flamenco che, rimaste a piedi, trova ospitalità presso la famiglia Quarini, in uno splendido casolare della campagna toscana. Il protagonista si innamorerà di una delle ragazze, Caterina, interpretata dall’. Scopriamo ora insieme qualcosa in piùe pubblica dell’artista. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suaall’interno del mondo del cinema? Ecco le risposte a tutte queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Leonardo Pieraccioni fu stregato da Laura Torrisi in ...