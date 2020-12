Zaia sulla pandemia | ' È un Natale diverso | il più triste che io ricordi'

globalistIT : - nicole_zaia : Il ginecologo Stefano Ansaldi si è suicidato, come conferma l’autopsia. Senza prove Salvini ha incolpato due immig… - danoris2110 : @maccio_mirko Te lo concedo, anche il punto sulla passione. Ma non rendiamo marginale il fattore della scelta di ca… - NuovaScintilla : 24/12/20. Sulla nostra pagina FB abbiamo pubblicato un articolo di sintesi dell'intervento del virologo Giorgio Pal… - DariaCarta : @matteosalvinimi Visto che dissenti sulla ' punizione' del preside, sarà gioco che #Zaia lo difenda dal momento ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia sulla

Lo ha scritto presidente della regione Veneto, Luca Zaia. "Lavoriamo per questo, in nome di tutti coloro che non ce l'hanno fatta e di chi sta sopportando sacrifici pur di farcela. Uniamoci in questo ...Risalgono i dati dell’indice di Contagio in Veneto.Zaia furioso e vuole regole più severe ... in relazione all’emergenza Coronavirus. L’ordinanza n.11 del 28 febbraio 2020, pubblicata sull’albo...