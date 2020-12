Whirlpool, a Napoli Natale in fabbrica (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ il secondo Natale per i lavoratori della Whirlpool di Napoli passato nella fabbrica presidiata di via Argine. Nessun pranzo, ma solo un brindisi ed un veloce scambio di auguri per riconfermare la volonta’ di stare insieme in un momento complicato e difficile. Lunedi’ 28 dicembre ci sara’ un nuovo round del tavolo convocato al Mise, ma le soluzioni prospettate da mesi, da parte di chi dovrebbe in qualche modo tenere il bandolo della matassa, governo in primis, sono sempre piu’ impalpabili. E la sfiducia continua a caratterizzare il clima a via Argine. “Oggi – dice Italia Orofino, una delle operaie da sempre in prima linea contro la chiusura dello stabilimento – e’ un Natale particolare, diverso, ma pur sempre Natale. Mascheriamo una tristezza ed una malinconia con il sorriso, per i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ il secondoper i lavoratori delladipassato nellapresidiata di via Argine. Nessun pranzo, ma solo un brindisi ed un veloce scambio di auguri per riconfermare la volonta’ di stare insieme in un momento complicato e difficile. Lunedi’ 28 dicembre ci sara’ un nuovo round del tavolo convocato al Mise, ma le soluzioni prospettate da mesi, da parte di chi dovrebbe in qualche modo tenere il bandolo della matassa, governo in primis, sono sempre piu’ impalpabili. E la sfiducia continua a caratterizzare il clima a via Argine. “Oggi – dice Italia Orofino, una delle operaie da sempre in prima linea contro la chiusura dello stabilimento – e’ unparticolare, diverso, ma pur sempre. Mascheriamo una tristezza ed una malinconia con il sorriso, per i ...

fattoquotidiano : La Whirlpool, dopo avere tradito tutti gli impegni e chiesto gli ammortizzatori sociali, annuncia per aprile 330 li… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Whirlpool: a Napoli Natale in fabbrica, tavolo al ministero il 28 dicembre #economia #italia #governo… - Moixus1970 : RT @newsfinanza: Whirlpool: a Napoli Natale in fabbrica, tavolo al ministero il 28 dicembre - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Whirlpool Napoli, secondo Natale in fabbrica: in presidio con le regole anti-Covid - ADVBX : RT @CremaschiG: #BuonNatale alle lavoratrici e ai lavoratori della #whirlpool di #Napoli e a tutti coloro che lottano contro la rapacità de… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli Whirlpool Napoli, secondo Natale in fabbrica: in presidio con le regole anti-Covid Il Mattino Whirlpool: a Napoli Natale in fabbrica, tavolo al ministero il 28 dicembre

È il secondo Natale per i lavoratori della Whirlpool di Napoli passato nella fabbrica presidiata di via Argine. Nessun pranzo, ma solo un brindisi ed un veloce scambio di auguri per riconfermare la ...

Whirlpool Napoli, secondo Natale in fabbrica: in presidio con le regole anti-Covid

È il secondo Natale per i lavoratori della Whirlpool di Napoli passato nella fabbrica presidiata di via Argine. Nessun pranzo, ma solo un brindisi ed un veloce scambio di auguri ...

È il secondo Natale per i lavoratori della Whirlpool di Napoli passato nella fabbrica presidiata di via Argine. Nessun pranzo, ma solo un brindisi ed un veloce scambio di auguri per riconfermare la ...È il secondo Natale per i lavoratori della Whirlpool di Napoli passato nella fabbrica presidiata di via Argine. Nessun pranzo, ma solo un brindisi ed un veloce scambio di auguri ...