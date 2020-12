Udinese | Samir | “Il mio messaggio alla squadra Classifica? Sono certo di una cosa”

(Di venerdì 25 dicembre 2020) “Prima o poi poteva accadere. Dobbiamo essere intelligenti e sapere che il nostro percorso è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare, nel calcio questo è normale e non si può sempre vincere".Queste le parole del difensore dell'che, intervenuto dopo il ko maturato contro il Benevento, si è soffermato a parlare del momento vissuto de sugli obiettivi stagionali del club."Siamo unadi grandi giocatori con molta qualità e personalità, ora dobbiamo essere bravi a tirare fuori tutte le caratteristiche che abbiamo. Abbiamo avuto la possibilità di allungare la, ma ci rifaremo”.

La partita Udinese - Benevento del 23 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore ...La gara termina col quinto successo dei sanniti (la seconda vittoria consecutiva) che si portano a metà classifica a quota 18 punti ...