Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli, concorrente al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci con cui aveva molto legato ha trovato una nuova amica: Giulia Salemi, nuova inquilina del reality condotto da Alfonso Signorini. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi trascorrono gran parte del tempo insieme e sembra ci sia scappato il primo bacio. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti a vedere le loro prime effusioni. Nella casa gli altri concorrenti si sono schierati a favore o contro la nuova coppia. Nella prima categoria Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, mentre nella seconda Dayane Mello, che vede soltanto in questa storia un riproporsi della “affaire” fra Petrelli ed Elisabetta Gregoraci.otala ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020), concorrente al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci con cui aveva molto legato ha trovato una nuova amica:, nuova inquilina del reality condotto da Alfonso Signorini.trascorrono gran parte del tempo insieme e sembra ci sia scappato il primo. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti a vedere le loro prime effusioni. Nella casa gli altri concorrenti si sono schierati a favore o contro la nuova coppia. Nella prima categoria Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, mentre nella seconda Dayane Mello, che vede soltanto in questa storia un riproporsi della “affaire” fra Petrelli ed Elisabetta Gregoraci.otala ...

giadas__ : Secondo me a capodanno scatta un bacio di chi sarà?! 1 #PRELEMI 2 #rosmello ???? #GFvip - Debina87 : Pierpaolo che pur di baciare Giulia in privato la porta pure in magazzino per cercarsi un minimo di intimità eppure… - Eli7681858130 : @Ava322858 Lei ha studiato tutto a tavolino,però secondo me se non scatta il bacio potremmo avere delle sorprese,in… - Sabrina78183163 : @MelaVerde1 Ma dici? quello che e' certo e che sta storia non decolla mai,non mi convince il fatto che non scatta i… - millyyoumg : Bacio si, bacio no. L’argomento delle prossime puntate. Io penso solo che se sei sotto una coperta con la persona c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta bacio Grande Fratello Vip, scatta il bacio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Nella notte le telecamere... Liberoquotidiano.it Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi trascorrono gran parte del tempo insieme e sembra ci sia scappato il primo bacio. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti ...

Francesca Fialdini allo scoperto: “Per me è lui il vero maschio alfa” – FOTO

Chi è il maschio alfa per la bella giornalista Francesca Fialdini? Il fratello Niccolò. Bellissimo ragazzo, ma cosa sappiamo?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi trascorrono gran parte del tempo insieme e sembra ci sia scappato il primo bacio. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti ...Chi è il maschio alfa per la bella giornalista Francesca Fialdini? Il fratello Niccolò. Bellissimo ragazzo, ma cosa sappiamo?