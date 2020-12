Scaglia una bombola di ossigeno sulla testa del compagno di stanza e lo uccide: “Pregava troppo” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un uomo si è innervosito perchè il compagno di stanza in ospedale continuava a pregare. Gli ha Scagliato una bombola di ossigeno sulla testa “Pregava troppo”. Si tratta della “motivazione” espressa da un 37enne responsabile dell’omicidio del suo compagno di stanza in ospedale. La tragedia si è consumata all’Antelope Valley Hospital di Lancaster, in California e la vittima è un anziano di 82 anni, ucciso da Jesse Martinez utilizzando una bombola di ossigeno. Il 37enne è stato in seguito arrestato con le accuse di omicidio e abusi sugli anziani e tra pochi giorni finirà davanti al giudice per un processo a suo carico. Agli agenti che lo hanno interrogato chiedendogli ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un uomo si è innervosito perchè ildiin ospedale continuava a pregare. Gli hato unadi”. Si tratta della “motivazione” espressa da un 37enne responsabile dell’omicidio del suodiin ospedale. La tragedia si è consumata all’Antelope Valley Hospital di Lancaster, in California e la vittima è un anziano di 82 anni, ucciso da Jesse Martinez utilizzando unadi. Il 37enne è stato in seguito arrestato con le accuse di omicidio e abusi sugli anziani e tra pochi giorni finirà davanti al giudice per un processo a suo carico. Agli agenti che lo hanno interrogato chiedendogli ...

