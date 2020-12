Rolex&Co | perché comprare un orologio di lusso ora è un' ottima idea

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Rolex dei tuoi sogni ti guarda da quella vetrina (fisica o virtuale) da giorni ma no, non è proprio il momento di darsi a questo tipo di acquisto? Sbagliato!!!! Per una volta tanto puoi dimenticare il fatto che unva comprato per passione e fingerti saggiosì:unè ancora un buon investimento. Anzi ottimo secondo quanto rivela il più grande portale di e-commerce del settore, Chrono24. La pandemia, spiegano, ha lasciato il segno anche sulla loro piattaforma, registrando un calo delle quotazioni delle marche dipiù rinomate e delle vendite a marzo del 20%, ma la tendenza si è rapidamente risollevata: solo tre settimane più tardi il traffico sul sito era già nettamente aumentato, facendo risollevare anche il fatturato. Da allora, le cifre superano del 13% circa ...