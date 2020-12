“Non le credo più”, Rosalinda Cannavò “agita” Sonia Lorenzini: “Indossa una maschera” (VIDEO) (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip la giornata di Natale di apre con Sonia Lorenzini alle prese con il suo rapporto conflittuale nei confronti di Rosalinda Cannavò. L’ex tronista, confidandosi con Samantha De Grenet, racconta un nuovo episodio che ha contribuito a lasciarla di stucco. Sonia Lorenzini si arrabbia ancora con Rosalinda Cannavò: “Indossa una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip la giornata di Natale di apre conalle prese con il suo rapporto conflittuale nei confronti di. L’ex tronista, confidandosi con Samantha De Grenet, racconta un nuovo episodio che ha contribuito a lasciarla di stucco.si arrabbia ancora con: “una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

