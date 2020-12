Elisabetta Gregoraci | Bettuzzi accusa Briatore?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 25 dicembre 2020) In un’intervista a Di Più Francesco, ex fidanzato di, è tornato a parlare del rapporto con l’ex moglie di. E proprio a quest’ultimo a lanciato una sottile frecciatina! Per annie Francescosono stati solo amici ma poi, dopo il divorzio della showgirl daentrambi si sono resi conto di provare dei sentimenti l’uno per l’altra e, così, hanno deciso Articolo completo: dal blog SoloDonna