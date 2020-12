Paura al mercato ittico di Mugnano: esplosi colpi d'arma da fuoco, due feriti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco, tra cui anche un minorenne, in una lite avvenuta la scorsa notte nel mercato ittico di Mugnano, in provincia di Napoli. La lite - riporta ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due persone sono state ferite adida, tra cui anche un minorenne, in una lite avvenuta la scorsa notte neldi, in provincia di Napoli. La lite - riporta ...

Secondo una prima ricostruzione sarebbe finita male una lite tra banconisti, uno dei quali si sarebbe armato e avrebbe fatto fuoco, ferendo alle gambe due persone ...

Stanotte si è verificata una rissa all'interno del mercato del pesce a Mugnano. I motivi sono ancora tutti da accertare. Un alterco tra due capiparanza ...

